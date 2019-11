Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mutmaßlicher Kellereinbrecher festgenommen

Duisburg (ots)

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin hat die Polizei am Donnerstagabend (28. November, 22:30 Uhr) auf der Gitschiner Straße einen tatverdächtigen Kellereinbrecher festgenommen. Die 36-Jährige hatte beobachtet, wie der Mann die Tür eines Mehrfamilienhauses aufgedrückt hatte und mit einer Taschenlampe in den Keller gegangen war. Die alarmierten Beamten konnten den 43-Jährigen dort antreffen und ein aufgebrochenes Schloss einer Kellertür feststellen. Der Mann äußerte, dass er vermutet hatte, dass Einbrecher in das Haus gegangen seien und er lediglich nach dem Rechten sehen wollte. Bei ihm stellten die Einsatzkräfte einen Schraubenzieher als mögliches Tatwerkzeug sicher. Für ihn ging es mit dem Streifenwagen ins Polizeigewahrsam. Einen Alkohol-und Drogenvortest lehnte der Tatverdächtige ab. Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft regte eine Blutprobe an, die dann von einem Arzt entnommen wurde. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wird heute einem Haftrichter wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorgeführt. (jg)

