POL-DU: Duissern: Verkehrt herum aus der Einbahnstraße

Eine 30-jährige Fahrerin eines silbernen VW Polos ist am Donnerstagnachmittag (28. November, 15:35 Uhr) verkehrt herum aus der Straße "Am Kaiserberg" (Einbahnstraße) gefahren und hat dabei einen grünen Lupo übersehen, der auf der Schweizer Straße unterwegs war. Die Duisburgerin hatte zuvor gewendet und beim Abbiegen nach links nicht auf den Lupo einer 20-Jährigen geachtet. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Rettungskräfte brachten die 30-jährige und die 28-jährige Beifahrerin, die beide ansprechbar waren, ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. (stb)

