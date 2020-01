Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 55-Jähriger kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Kaiserslautern (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstagmorgen ein 55-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zeugen fanden den Mann kurz nach 7 Uhr am Martinsplatz. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen und bewusstlos lag er auf der Straße vor einem Wirtshaus. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der 55-Jähriger aus großer Höhe aus dem Haus stürzte. Hinweise auf eine gewalttätige Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. |erf

