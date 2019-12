Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Frau nach Unfall im Krankenhaus

Nordhorn (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Otto-Hahn-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 48-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie fuhr gegen kurz nach 8.30 Uhr in Richtung Gildehauser Weg. Etwa in Höhe Hausnummer 37 überquerte sie die Fahrbahn, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Fahrer eines ebenfalls in Richtung Gildehauser Weg fahrenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell