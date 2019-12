Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallbeteiligter Autofahrer gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Diekhausstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17 Uhr hatte ein 15-jähriger Radfahrer die Fahrbahn in Höhe der Kleiststraße überquert, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Hümmlinger Weg fahrenden Auto. Der Jugendliche stürzte. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des 15-Jährigen. Dieser gab an, nicht verletzt worden zu sein. Beide Beteiligten setzten ihren Weg anschließend fort. Erst später verspürte der junge Radfahrer Schmerzen und meldete den Unfall der Polizei. Der etwa 60-jährige Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter (04961)9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell