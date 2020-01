Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto aufgeknackt

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zum Donnerstag in der Weilerbacher Straße an einem Auto zu schaffen gemacht. Sie stahlen aus dem Wagen Münzgeld, ein Handylandekabel und ein Paar Sportschuhe. Wie die Langfinger es schafften, den verschlossenen Pkw zu aufzuknacken, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, Verdächtiges in der Weilerbacher Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

