Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der K 44 im Bereich Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf

Am Samstag, 09.11.2019, ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 44 in 27616 Beverstedt.

Eine 23-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem Opel Astra die Deelbrügger Straße von Lunestedt in Richtung Deelbrügge. Dabei kam sie außerhalb geschlossener Ortschaft nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Die Alleininsassin des Fahrzeuges wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs durch die örtliche Feuerwehr in beide Richtungen komplett gesperrt.

