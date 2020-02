Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

Lippe (ots)

Samstagabend um 22:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Steinheimer mit seinem Renault Twingo in Lügde die Schwalenberger Straße in Richtung Schwalenberg. In entgegengesetzte Richtung befuhr ein 19-jähriger Göttinger mit seinem BMW ebenfalls die Straße im Rischenauer Wald. Plötzlich kam es auf gerade Strecke zu einem Wildwechsel, infolgedessen der Steinheimer mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem dortigen BMW frontal zusammenstieß. Dabei wurden der Fahrer des Twingo und dessen 19-jähriger Beifahrer schwerstverletzt. Sie kamen mittels RTW in die Kliniken nach Detmold und Bad Pyrmont. Die vier Insassen des BMW im Alter zwischen 16 und 19 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden mit weiteren Rettungswagen den umliegenden Kliniken in Bad Pyrmont, Hameln und Höxter zugeführt. Beide PKW wurden sichergestellt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Schwalenberger Straße ca. 3 Stunden gesperrt.

