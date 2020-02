Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Unfallverursacherin flüchtet

Lippe (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr beabsichtigte eine Autofahrerin in Lemgo, Entruper Weg, das dortige Tankstellengelände mit ihrem PKW, vermutlich einem grauen Skoda, zu verlassen. Dabei übersah sie einen Fußgänger, welcher den Gehweg in Richtung Innenstadt benutzte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 46-jährige Lemgoer leicht am Bein verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin nachzukommen. Der Verletzte kam mittels Rettungswagen ins Klinikum Lemgo, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen, Tel. 05231 / 6090.

