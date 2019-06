Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Reetdachhaus in Brand geraten, Löscharbeiten dauern an

Bockholm/Glücksburg (ots)

Am Mittwochmorgen (19.06.19), um 08.32 Uhr, wurde über Notruf Rauchentwicklung in einem Reetdachhaus in Bockholm gemeldet.

Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, brannte der Dachstuhl des Hauses bereits lichterloh. Zur Zeit des Ausbruchs befanden sich zwei Personen in dem Haus. Ein Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Es sind zurzeit die freiwilligen Feuerwehren Glücksburg, Wees, Bockholm und Rüde mit ca. 90 Rettungskräften im Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus soll verhindert werden.

Die Straße Bockholm ist voll gesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Bewohner in Bockholm, Glücksburg und Schausende gebeten, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Brandermittler der Kriminalpolizei Flensburg sind bereits vor Ort. Eine Brandursache steht noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell