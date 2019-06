Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Das ist nochmal gut gegangen! Polizei warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten

Sankt Peter-Ording (ots)

Das ist nochmal gut gegangen! Polizei warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten

Glück im Unglück hatte eine Urlauberfamilie mit vier Kindern aus Bayern. Die Kleinste der Familie hatte beim Abendessen versehentlich alle aus dem Ferienhaus in Sankt Peter-Ording ausgesperrt. Unsicher rief man die Polizei und bat um Hilfe. Nach zwischenzeitlicher Kontaktaufnahme zum Ferienhausvermieter übermittelte dieser die Rufnummer eines Schlüsselnotdienstes, bat aber darum, dass die Tür und das Schloss möglichst nicht beschädigt werden. Die Familie rief also den Schlüsseldienst unter besagter Rufnummer an und beauftragte diesen. Als die Polizei am Ort eintraf, wurden die Beamten stutzig: Der Schlüsseldienst sollte knapp zwei Stunden benötigen, bevor er vor Ort ist. Die Rufnummer war eine endlos lange Handynummer und stammte aus dem Internet, allerdings unter den Suchbegriffen Schlüsseldienst und Sankt Peter-Ording! Auf Nachfrage gab die Familie an, dass sie bereits mehrfach erfolglos versucht hatte zurückzurufen. Zwischenzeitlich hatte man sich immer mit "Notdienst" und ohne jeglichen Namen gemeldet. Da die oben genannten Umstände auf die sogenannte "Schlüsselnotdienst-Mafia" hindeuteten, schlugen die Beamten vor, einen ortsansässigen Schlüsseldienst zu beauftragen. Dem stimmten die Urlauber zu. Inzwischen kam der zuvor schon beauftragte Schlüsselnotdienst an. Zum Erstaunen aller mit einem Privat-PKW, mit Essener Kennzeichen. Auf Nachfrage durch die Polizei gab der Monteur an, dass er zu einer Firma mit Hauptsitz in Herne gehöre, aber derzeit in Hamburg stationiert sei. Das wäre eine Art Außenstelle. Eine genaue Adresse in Hamburg konnte er jedoch nicht benennen. Mit seinen unseriösen Geschäftsgebaren konfrontiert, bot er der Familie an, die Tür kostenlos und ohne Beschädigung zu öffnen, da sie so lange warten mussten. Leider bekam der Monteur aufgrund ungeeigneter Hilfsmittel die Tür nicht geöffnet, so dass er unverrichteter Dinge seinen Rückweg nach Hamburg antreten musste. Jedoch nicht ohne Bekanntgabe seiner Personalien gegenüber der Polizei und einer entsprechenden Belehrung. Unmittelbar darauf traf dann der ortsansässige Schlüsseldienst ein. Dieser konnte den Urlaubern auf seriöse Art und Weise helfen.

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie einmal dringend einen Notdienst (Schlüsseldienst, Klempner, Elektriker, Hausgeräte-Service) benötigen, suchen Sie sich möglichst einen ortsansässigen Anbieter, welcher auch entsprechende Geschäftsräume vor Ort hat und über eine Telefonnummer mit der richtigen Ortsvorwahl verfügt. Am besten suchen Sie ihren Schlüsseldienst vor Ort auf und erfragen dessen Erreichbarkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten. Gefahr besteht insbesondere bei der Suche im Internet, als auch in den Gelben Seiten. Erfragen Sie den Preis, lassen Sie sich vor Ort nicht unter Druck setzen, sofort, in bar und vor allem deutlich mehr zu bezahlen. Es gibt immer die Möglichkeit später, bzw. auf Rechnung zu bezahlen! Im Zweifel, oder wenn Sie sich bedroht fühlen, rufen Sie die Polizei unter dem Polizeiruf 110 hinzu.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell