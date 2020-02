Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Frontalzusammenstoß zweier PKW

Lippe (ots)

(AT) Heute Morgen gegen 07.18 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der Harzberger Straße gemeldet, bei dem auch Personen eingeklemmt wurden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte incl. Krankenwagen, Notarzt und Rüstwagen wurde festgestellt, dass ein 18jähriger PKW - Fahrer mit seinem Toyota die Harzberger Str. aus Richtung Handweiser kommend in Richtung Schieder befahren hat und an der Unfallörtlichkeit ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn gefahren ist. Dort stieß er vermutlich ungebremst mit dem entgegenkommenden PKW Hyundai eines 55jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß jeweils nach rechts (in ihrer Fahrtrichtung gesehen) von der Fahrbahn geschleudert. Die beiden Fahrzeugführer wurden eingeklemmt und nach Befreiung schwer verletzt in Krankenhäuser in Bad Pyrmont und Höxter gebracht. Die Beifahrer der beiden PKW konnten selbst die PKW verlassen, auch sie kamen in Krankenhäuser in Bad Pyrmont und Höxter. Die beiden PKW erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bleibt die Harzberger Straße gesperrt.

