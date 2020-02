Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Brand in Daimlerstraße.

Lippe (ots)

Am Mittwoch wurde eine 57-jährige Frau bei einem Brand in der Daimlerstraße lebensgefährlich verletzt. Am späten Nachmittag rückten die Einsatzkräfte zu einem Firmengebäude aus, in dem auch Wohnräume sind. Aus dem Gebäude wurde eine Frau geborgen, die eine schwere Rauchgasvergiftung hatte und von Rettungskräften reanimiert werden musste. Die Firmeneigentümerin hatte sich in den Wohnräumen aufgehalten, als das Feuer ausbrach. Sie wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Ihr Gesundheitszustand ist heute weiterhin kritisch. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass das Feuer im Schlafzimmer ausbrach und vermutlich auf einen fahrlässigen Umgang mit Zigaretten zurückzuführen ist. Die Räume sind unbewohnbar, der Sachschaden liegt bei etwa 30000 Euro.

