Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Alu-Räder aus Vorgarten geklaut.

Lippe (ots)

Währen eines Umzugs lagen am Samstag 4 Alu-Kompletträder der Marke BMW für etwa eine halbe Stunde unbeobachtet in dem Vorgarten eines Hauses am Eggersberg. Zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr stahlen bislang Unbekannte die mit Sommerbereifung bestückten Räder in einem Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. In diesem Zusammenhang fiel ein weißer Kleinlieferwagen mit ausländischen Kennzeichen auf. Hinweise zu dem Diebstahl oder auf den Lieferwagen nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

