Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Tablet und Schmuck erbeutet.

Lippe (ots)

Bei einem Tageswohnungseinbruch, der sich am Dienstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Teichstraße ereignete, erbeuteten die Einbrecher ein Tablet der Marke Samsung sowie eine silberne Halskette im Wert von zirka 400 Euro. Die Täter hatten sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einer Wohnung verschafft und diese komplett nach Wertgegenständen durchwühlt. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richte Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

