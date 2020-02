Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Zigarettenautomat aufgesprengt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte sprengten am frühen Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Heeper Straße und entkamen mit Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Gegen 3 Uhr hörten Zeugen einen Knall. Ein Täter sammelte anschließend noch Zigaretten und Geld ein und verstaute das Diebesgut in einer Plastiktüte. Gemeinsam mit weiteren Tätern flüchtete der Mann in Richtung der Sudheide. Der Mann könnte auch noch Jugendlicher sein, ist etwa 1,75 m groß, schlank und sportlich. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

