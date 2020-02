Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher gelangt nicht in Tanke.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter versuchte am frühen Montagmorgen in eine Tankstelle im Gröchteweg einzudringen. Gegen 1.30 Uhr hebelte der Unbekannte an der Tür, die er jedoch nicht öffnen konnte. Anschließend gab der Täter sein Vorhaben auf. Möglicherweise fühlte er sich auch beobachtet. Ihre Hinweise in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

