POL-LIP: Lemgo. Trickbetrug misslingt.

Lippe (ots)

Unbekannte Trickbetrüger versuchten am Donnerstag an die Wertgegenstände eines Ehepaares (82 und 84 Jahre alt) zu gelangen. Einer der der Täter sprach den 82-Jährigen in der Mittelstraße vor einem Geldinstitut an. Man kenne sich angeblich. Deshalb ging der 82-jährige Mann auf das Angebot des Unbekannten ein, sich nach Hause fahren zu lassen. In dem Auto wartete ein zweiter Mann, der den blauen oder grünen Kleinwagen steuerte. In der Wohnung des Ehepaares in der Regenstorstraße gab sich einer der Täter gegenüber der 84-Jährigen als Sohn aus. Die Frau erkannte den Betrugsversuch woraufhin der Mann umgehend aus dem Haus flüchtete. Dieser Betrüger ist älter als 35 Jahre und untersetzt. Er hatte dunkle, gelockte Haare und könnte aus Süd- oder Südosteuropa stammen. Möglicherweise haben die Männer diese Masche auch in weiteren Fällen angewandt. Ihre Hinweise auf die Täter bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

