Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mobiles Radarmessgerät beschädigt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten das mobile Radarmessgerät der Stadt Detmold am späten Samstagabend. Der mobile Messwagen stand zu der Zeit in der Hans-Hinrichs-Straße, auf Höhe der Hausnummer 72. Gegen 23:35 Uhr gingen die Täter, vermutlich mit einem Pflasterstein, das Schutzglas der in dem Wagen verbauten Kamera an. Dieses wurde dabei beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

