Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Holzhütten eingebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen in das Gartenhaus eines Schrebergartens im Leopold-Zunz-Weg ein. Die Täter stahlen Getränke und Kleingeld. In der Kleingartenanlage drangen sie noch in mindestens eine weitere Holzhütte ein. Außerdem gelangten Einbrecher in einen Holzschuppen in der Schirrmannstraße sowie "Im Breiten Felde". Bei den letztgenannten Einbrüchen lassen sich die Tatzeiten nicht genau eingrenzen. Ein Tatzusammenhang kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 mit.

