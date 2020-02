Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Einbruchversuch in Telefonshop

Am 08.02.2020, gegen 01.00 Uhr, hörte eine Zeugin in der Nähe ihrer Wohnung in der Heutorstr. verdächtige Geräusche, tat diese aber zunächst als unwichtig ab. Als die Geräusche lauter wurden, setzte sie ihren Vater telefonisch in Kenntnis, welcher die Polizei alarmierte. Bei Eintreffen an der Wohnanschrift der ZEG konnten die Polizeibeamten an der Tür des, ebenfalls an der Wohnanschrift befindlichen, Telefonshops Hebelmarken festgestellen. Zudem war ein Fenstergitter aus seiner Verankerung gelöst und anschließend am Rahmen, des dahinter befindlichen Fensters, gehebelt worden. Den unbekannten Tätern gelang es zwar, das Fenster zu öffnen, jedoch wurde der Laden augenscheinlich nicht betreten noch Inventar entwendet. Zeugen rufen bitte unter 05231 6090 die Polizei an

