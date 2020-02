Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Einbruch

Lippe (ots)

In der Straße Im Ort schlugen unbekannte Täter am frühen Sonntag, gegen 01.23 Uhr, die Fensterscheibe eines Maklerbüros ein. Das Büro wurde vermutlich nicht bereten. Ein Zeuge beobachtete, wie sich drei Personen fluchtartig entfernten. Eine Beschreibung konnte er nicht abgeben. Die Fahndung der Polizei in der näheren Umgebung verlief negativ. Hinweise bitte an die Polizei unter 05231 6090

