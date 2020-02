Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mittels Gullideckel eingedrungen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter schlugen am frühen Freitagmorgen die Glasscheibe eines Geschäfts in der Langen Straße ein. Zwischen 2:50 Uhr und 3:10 Uhr zerstörten sie das Glas mittels eines Gullideckels. Ob die Täter in dem Geschäft waren und Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. Zeugen sahen drei Personen, die vom Tatort in Richtung der Friedrichstraße flohen. Es waren Männer, die etwa 20 Jahre alt sind und mit dunklen Jogginganzüge bekleidet waren. Vor ihren Gesichtern trugen sie eine Art Mundschutz. Hinweise auf die Täter nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

