Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Zwei Betonmischer gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Mittwoch wurden von einem Firmengelände in der Fabrikstraße in Königshofen zwei Betonmischer (Fahrmischer) gestohlen. Laut einer Überwachungskamera fuhren die Unbekannten um circa 4 Uhr mit den Betonmischern vom Betriebsgelände. Um vermutlich Spuren ihrer Flucht zu verschleiern, bauten die Täter vor Ort das Navi, Fahrtenschreiber, GPS und Mautgerät aus und ließen es zurück. Beide Betonmischtrommeln sind auffällig mit schwarz-gelben Längsstreifen lackiert. Das Führerhaus ist einfarbig gelb mit schwarzer Schrift. Die Fahrzeuge haben zusammen einen Wert von mehreren hundert tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib der Mischer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim zu wenden.

