Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Silixen/Rinteln. Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall.

Der Polizei in Niedersachsen wurde am Donnerstagabend ein möglicher Fahrzeugdiebstahl gemeldet. Im Rahmen der Fahndung fiel der rote Renault Kangoo einer Streifenwagenbesatzung im Bereich Möllenbeck auf. Da der Fahrer des Renaults den Anhaltesignalen der Polizeibeamten nicht nachkam, entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, die mit überhöhter Geschwindigkeit über die Extertalstraße bis nach Silixen führte. An der Kreuzung Heinrich-Drake-Straße/Im Graben beabsichtigte der bis dahin unbekannte Fahrer trotz hoher Geschwindigkeit nach links in die Straße Im Graben abzubiegen. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und verunfallte mit dem Renault. Sowohl der 20-jährige Fahrer als auch sein 23-jähriger Beifahrer, beide aus Lage stammend, verletzten sich dabei leicht. Der Renault erlitt erheblichen Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass der 20-Jährige den Renault tags zuvor in Rinteln gekauft hatte. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren jedoch nicht dafür ausgegeben. Weiterhin hatte der junge Fahrer vor Antritt der Fahrt Drogen konsumiert, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren gegen den Lagenser wurden eingeleitet.

