Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Trickbetrüger an der Haustür.

Lippe (ots)

Mit einer perfiden Masche brachte mindestens ein Unbekannter am Donnerstagmittag ein älteres Ehepaar (beide 92-Jahtre alt) um Bargeld und Schmuck. Gegen 12 Uhr klingelte der Täter an der Tür eines Hauses in der Kampstraße. Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch und lenkte diese ab. Eventuell ist dabei noch ein zweiter Täter in das Haus gelangt. Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, stellte das Ehepaar den Diebstahl fest. Möglicherweise hat der Täter auch in weiteren Türen geklingelt und versucht so in Häuser zu gelangen. Der Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 m groß, schlank und hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Die Haare sind kurz und dunkelbraun. Weiterhin trug der Mann Koteletten, einen Backenbart uns Bart rund um das Kinn. Zur Tatzeit war er mit einem grauen "Blaumann" bekleidet. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder auf die beschriebene Person richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

