Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Sattelzugmaschine samt Auflieger gestohlen

Lippe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag in der Straße "Auf den Kreuzen" vom nicht umzäunten Gelände einer Spedition eine blaue Sattelzugmaschine samt Auflieger. Die Tatziet lässt sich auf den Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 04.15 Uhr eingrenzen. Auf dem Auflieger waren 300 leere Stahlfässer (200 Liter Volumen) gelagert. Wer in der fraglichen Zeit etwas beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05231 6090

