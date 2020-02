Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Versuchter Raub ?

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, kam eine 33-jährige Frau nach Hause und wollte in der James-Franck-Str. ihr Wohnhaus betreten. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann angegangen und in dem dunklen Hausflur des Mehrfamilienhauses von hinten mit beiden Armen umschlungen. Der Unbekannte hielt ihr mit einer Hand den Mund zu. Nach einigen Faustschlägen auf den Kopf der Geschädigten ließ der Täter von ihr ab und stieß sie aus dem Hauseingang nach draußen. Er selbst flüchtete in unbekannte Richtung. Eine intensive Fahndung im Nahbereich führte nicht zu seiner Ergreifung. Zeugen rufen bitte unter 05231 6090 die Polizei an

