Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Blumenkasten gerät in Brand

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (zi.)

Am 28.11.2019, gegen 03:55 Uhr, geriet an einem Haus in der Steintorstraße ein als Aschenbecher genutzter Blumenkasten in Brand. Vermutlich durch glühende Asche, die auf ein Plastikwelldach eines angrenzenden Schuppens fiel, geriet dieser leicht in Brand. Da das Feuer sehr schnell von der Feuerwehr Schönhagen gelöscht werden konnte, entstand nur leichter Sachschaden an der Hauswand und dem Schuppen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell