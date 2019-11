Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Bedrohungsszenario am Bahnhof

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - (rb) Am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, wurde ein 57-jähriger Durchreisender dabei beobachtet, wie er damit beschäftigt war, die Münz- und Ausgabeschächte eines Lebensmittelautomaten mit Paierschnitzeln zu verstopfen. Ein 54-jähriger Bahnreisender sprach ihn auf sein Tun an, woraifhin sich der 57-jährige mit einer leeren Flasche in der Hand vor ihm aufbaute und den 54-jährigen verbal beleidigte. Die Gandersheimer Polizei wurde benachrichtigt. Diese fand den Sachverhalt bestätigt, stellte die Persoanlien des Beschuldigten fest, leitete ein Ermittlungsverfahren ein und erteilte einen Platzverweis.

