Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Werkstatt

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. OT Hullersen, Huldersen, Tatzeit: vom 20. Bis zum 26. November 2019. Der Polizei Einbeck wird am Dienstag ein Einbruch in eine Werkstatt in Hullersen gemeldet. Unbekannte Täter drangen durch eine Seitentüre in das Innere der Werkstatt ein und entwendeten dort mehrere elektronische Werkzeuge. Die Schadenshöhe insgesamt wird nach ersten Schätzungen bei ca. 800,- Euro liegen.

