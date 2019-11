Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mülltonne in der Innenstadt in Brand gesetzt

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Neuer Markt 5, Dienstag, 26. November 2019, 20.50 Uhr In der Straße Neuer Markt bemerkte eine Zeugin eine brennende Mülltonne von der sich in schnellen Schritten ein Mann in Richtung der Marktkirche St. Jacobi entfernte. Die brennende Mülltonne selber wurde dann von einem Anwohner mit einem Wasser gelöscht. Den tatverdächtigen Mann kann die Zeugin wie folgt beschreiben: 1,70 bis 1,75 cm groß, abstehende blonde Haare und eine spitze Nase. Des Weiteren gibt die Zeugin an, dass der Mann auffällig viele "Furunkel" im Gesicht hatte. Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die die Brandlegung beobachtet haben oder Hinweise auf die tatverdächtige Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05561-94978115 bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell