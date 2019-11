Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Ganderheim - Vorsicht vor Trickbetrügern

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Eine 78-jährige Gandersheimerin bot aufgrund einer Zeitungsannonce den Inserierenden Porzellan und Schmuck zum Kauf an. Tatsächlich erschienen dann am Freitag, 22.11.2019 auch zwei Männer bei ihr und kauften eine geringe Menge Porzellan an. Sie gaben an, noch einmal wieder kommen zu wollen. Als diese Zusage nicht eingehalten worden war, wurde die Frau stutzig und informierte die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass einschlägige Erkenntnisse gegen einen der Männer wegen diverser Diebstahlsdelikte und Trickbetrügerein vorlag. Zwar ist es im vorliegenden Fall zu keinen strafbaren Handlungen gekommen, doch wird dringend geraten Vorsicht walten zu lassen, indem nicht irgendwelchen Fremden Zutritt in die eigenen vier Wände gewährt wird. Es gibt genügend seriöse Händler und Portale, über welche nicht mehr benötigte Wertgegenstände veräußert werden können.

