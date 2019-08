Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei warnt vor falschem Heizöllieferant

Rheinberg (ots)

Vorbildlich reagiert hat eine 56 Jahre alte Rheinbergerin am Freitag gegen 11.25 Uhr. An ihrem Haus an der Straße An der Rheinberger Heide schellte ein Unbekannter und gab sich als Mitarbeiter einer Heizöl-Firma aus.

Das machte die Frau stutzig, zumal der Mann 1.000 Euro von ihr forderte. Sie rief zunächst bei der zuständigen Heizöl-Firma an, die ihr erklärten, Bargeld nicht persönlich abzuholen. Infolgedessen meldete die Frau sich bei der Polizei. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte während des Telefonates mit einem blauen Kastenwagen von der Wohnanschrift.

Beschreibung:

Ca. 25 Jahre alt, trug schwarze Haare und einen Schnäuzer. Er war bekleidet mit einem Blaumann mit dunkelblauen Schild und unterwegs mit einem blauen Kastenwagen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

