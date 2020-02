Polizei Gütersloh

POL-GT: Weiterer Einbruch in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Wie bereits veröffentlicht, kam es in der Nacht zu Dienstag zu zwei Einbrüchen an der Holter Straße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4510465

Am Dienstagmorgen (04.02.) wurde ein weiterer Einbruch in der Nähe gemeldet. Unbekannte hebelten zwischen 00.00 Uhr und 08.10 Uhr ein Garagentor und eine Tür eines Schnellrestaurants an der Hauptstraße auf. Aus dem Ladenlokal wurden Bargeld und Getränke entwendet. Zudem wurde durch ein eingeschlagenes Fenster eine Heizungsanlage beschädigt.

Zusammenhänge zu den Einbrüchen an der Holter Straße werden geprüft.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

