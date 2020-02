Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Glasscheibe zerstört.

Lippe (ots)

Unbekannte zerstörten zwischen Freitagabend und Samstagmorgen das Glas einer Tür des neuen Gebäudes am Engelbert-Kämpfer-Gymnasium im Rampendal. Die Täter schmissen einen Ziegelstein durch das Glaselement und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05222 98180.

