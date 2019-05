Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ursache zum Wohnhausbrand in Drolshagen noch unklar

Drolshagen (ots)

Wie die Feuerwehr Drolshagen per Pressemitteilung bereits am Wochenende berichtete, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/122862/4280929), kam es am vergangenen Samstag in der Drolshagener Gerberstraße zu dem Brand eines Reihenhauses. Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Olpe hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch nicht abgeschlossen sind. Zur Feststellung der Ursache wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Bei dem Brand entstand nach bisherigen Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 350.000 Euro. Personen waren nicht zu Schaden gekommen.

