Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw mit abgerissenen Wahlplakaten beschädigt

Drolshagen (ots)

Am späten Samstagabend rissen Unbekannte mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien in der Hagener Straße von den Straßenlaternen. Mit einem heruntergerissenen Wahlplakat wurde ein geparkter Pkw beschädigt, dabei entstanden Lackschäden in Höhe von ca. 200 Euro.

