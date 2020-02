Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montag, in der Zeit von ca. 15 Uhr bis 23 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bruchstraße. Die Täter schlugen ein Fensterglas ein und gelangten so ins Haus. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

