Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ayl/ Täter scheitern an Gebäudesicherung

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, 27.11.19, zwischen 10:00 u. 13.00 Uhr wurde versucht, an einem Wohnhaus in Ayl, Im Wiegental, mittels Brechwerkzeug die Terassentür aufzuhebeln und, da dies misslang, durch einen Kellerlichtschacht einzudringen. Als dies ebenfalls misslang, gab der bisher unbekannte Täter sein Vorhaben auf.

Es entstand Sachschaden.

Hinweise an die PI Saarburg, Tel. 06581-9155-0

