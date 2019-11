Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hund greift Artgenossen an und verletzt diesen erheblich

Konz (ots)

Am heutigen Donnerstag,28.11.2019 gegen 08.15 Uhr wurde auf dem Moselradweg in Konz, Höhe Merzlicher Straße ein angeleinter Mischlingshund (Bordercolli/Appenzeller) von einem anderen Hund angefallen und hierbei erheblich verletzt. Die ca. 25 jährige Hundeführerin hatte nach ersten Erkenntnissen über ihren ebenfalls angeleinten Hund, welcher als Kampfhund beschrieben wurde, wohl die Kontrolle verloren. Die Polizeiwache Konz ermittelt nun. Zeugen sowie Hinweise zur o.a. unbekannten Hundeführerin werden an die Polizei Konz unter Tel. 06501/92680 erbeten.

