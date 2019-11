Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Katze von Kleinkraftrad angefahren und verletzt

Kenn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.11.19 wurde Im Höhberg in Kenn eine beige-schwarze Siam Katze von einem Kleinkraftrad angefahren und verletzt. Das Tier wurde von der Polizei in die Tierklinik nach Trier Feyen verbracht. Da es weder Halsband, noch Tätowierung trug, bestehen derzeit keine Hinweise auf die Besitzer.

