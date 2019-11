Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Brückenstraße Schweich

Schweich (ots)

Am Freitag, 22.11.2019, zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr, wurde in Schweich, auf dem Parkplatz vor dem Imbiss "Pascha Kebap" in der Brückenstraße, ein schwarzer Audi Kombi von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift. Die hintere rechte Tür und der hintere rechte Kotflügel wurden verkratzt und eingedrückt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Schweich bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, sich unter 06502-91570 zu melden.

