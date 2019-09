Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ratekau Fahrradkontrolle an der Cäsar-KIein-Schule - Polizei sieht Bilanz als verbesserungswürdig an

Lübeck (ots)

Die Polizeistation Ratekau führte am 25.09.2019 eine Fahrradkontrolle an der Cäsar-Klein-Schule durch. Hintergrund war noch nicht die nahende dunkle Jahreszeit, sondern vielmehr der Schulanfang nach der Sommerpause, der zahlreiche neue Schüler an die Schule brachte.

Von 07.30 - 08.30 Uhr kontrollierten 3 Beamte 26 Fahrräder, von denen 10 Fährräder hinsichtlich der defekten Beleuchtung bemängelt werden mussten.

Die Bilanz ist aus Sicht der Polizei als verbesserungswürdig anzusehen. Weitere Kontrollen wurden angekündigt. Aus Sicht der Polizei ergeht wegen der nahenden dunklen Jahreszeit der dringende Appell an die Eltern, sich die Fahrräder ihrer Kinder nochmals genauer anzusehen.

