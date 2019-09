Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau Motorradfahrer verursacht Unfall und entzieht sich dann der Überprüfung der Polizei

Lübeck (ots)

Am Montagabend (23. September 2019) wurden Zeugen bei Bad Schwartau auf einen gestürzten Motorradfahrer aufmerksam. Bevor die Polizei kam, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Am gestrigen Abend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Ostholsteiner mit seinem Motorrad die Seeretzer Straße aus Seeretz kommend. Kurz vor der Straße Riesebusch stürzte er aus bislang noch ungeklärten Gründen und geriet unter sein Kraftrad. Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam, eilten zur Ersthilfe und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Bevor die Polizei den Einsatzort erreichte, entfernte sich der leicht verletzte Yamaha Fahrer fußläufig von der Unfallstelle. Die Zeugen gaben an, dass der Verkehrsteilnehmer deutlich alkoholisiert gewesen sein sollte. Anschließende Ermittlungen und eine Fahndung im Nahbereich des Unfallortes führten zum Auffinden des Beschuldigten. Dieser versteckte sich in einem naheliegenden Waldstück. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Aufgrund dessen wurde durch die Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den Ostholsteiner wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel eingeleitet.

