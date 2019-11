Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Baucontainer und Dieseldiebstahl

Thalfang (ots)

Zwischen Sonntag, den 24.November 2019, 8 Uhr, und Montag, den 25. November 2019, 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer am Umspannwerk in Thalfang beim Berghof ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Täter entwendeten zwei schwarze Fleecejacken. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren viertstelligen Eurobetrag.

Zudem wurde zwischen Donnerstag, den 21. November 2019, 16 Uhr, und Montag, den 25. November 2019, 7 Uhr, aus zwei Baggern mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Die Bagger standen an der L150 auf Höhe der Ortschaft Talling.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftaten. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

