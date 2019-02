Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in einem Mehrfamilienhaus - keine verletzten Personen - Heizlüfter setzt Sofa in Brand - Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

Stadt Stühlingen, Ortsteil: Mauchen

Am 10.02.2019 gegen 04:10 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ortsmitte von Mauchen gemeldet.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Mietshaus, welches zu einer ortsansässigen Firma gehört und an Arbeiter vermietet wird betroffen war.

In einer der Wohnungen, in welcher normalerweise 5 Arbeiter leben, waren drei Personen anwesend. Diese hatten gemeinsam gefeiert und hierbei einen Heizlüfter betrieben, welcher nahe an einem Sofa aufgestellt war.

Ob durch den Betrieb zu nahe an dem Möbel oder einen technischen Defekt kam es zum Vollbrand des Sofas.

Die Bewohner bemerkten dies noch rechtzeitig und konnten die Wohnung verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Sofa gelöscht werden bevor der Brand auf weiteres Mobiliar oder gar die Wohnung übergriff.

Alle drei Personen wurden vor Ort durch Rettungsdienst überprüft und als unverletzt entlassen.

Sie kamen in einer anderen Wohnung des Anwesens unter. Der Sachschaden wird vermutlich im hohen vierstelligen Bereich liegen.

FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell