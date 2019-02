Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall Pkw contra Motorrad

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen, Herbolzheim, L 106

Gestern, kurz vor 16.00 h, befuhr die 20 jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Ford die L106 in nördliche Richtung. Im weiteren Verlauf bog sie nach links in die Südendstraße ab und übersah hierbei den 63 Jahre alten Fahrer einer Harley-Davidson, der auf der L106 in Richtung Kenzingen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer lebensgefährlich verletzt, die Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0761-882-3100 zu melden.

FLZ/Fi

