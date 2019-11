Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Schulgebäude geräumt

Ludwigsburg (ots)

Etwa 200 Schüler mussten ihre Schule in der Gerlinger Straße in Ramtel heute Morgen gegen 10.00 Uhr räumen, nachdem es am Tonbrennofen zu einer Fehlbedienung gekommen war. Die Tür des Ofens war wohl nicht richtig geschlossen worden, so dass der Ofen Luft zog und enthaltene Tonstücke zu brennen begonnen. Dichter Rauch zog schließlich durch die Schule. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus und belüftete die Schule. Trotzdem wurde der Schulbetrieb für den Rest des Tages eingestellt.

