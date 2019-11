Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Einbrüche in Kindergärten

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag trieben vermutlich ein und dieselben bislang unbekannten Täter in Remseck am Neckar ihr Unwesen. Im Ortsteil Aldingen in der Lange Straße verschafften sich die Unbekannten über ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Kindergarten. Bei der Durchsuchung sämtlicher Räume, stießen sie auf Bargeld, vier Laptops, einen Beamer, eine Digitalkamera und einen hellblauen Trolley, der mutmaßlich zum Abtransport der Beute genutzt wurde. Bei einem weiteren Kindergarteneinbruch in der Wasenstraße in Neckargröningen gelangten die Täter über ein manipuliertes Schloss in das Gebäude. Dieses wurde ebenfalls durchsucht und ein Laptop sowie eine Kamera entwendet. Der Gesamtwert der Beute und die Höhe der angerichteten Schäden sind derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck unter der Tel. 07146 28082-0 entgegen.

